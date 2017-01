entre 4 et 8 ans

MARKETING - A partir d'un emballage de céréales fictif, décodez la manière de séduire les enfants . Dossier de la FRC .



ENVIE DE LIRE- Série de RTS Deux, La Tête dans les histoires propose aux 4-6 ans des récits qui donnent envie de se plonger dans les livres. Nous vous proposons des activités autour de "Carabinette" et "C'est pas ma faute !"





Davantage de ressources



______________ Infolettre e-media :

inscrivez-vous !

entre 8 et 12 ans MAGAZINE -





Le numéro 5 de Mazette !, magazine romand d'info pour les 8-12 ans, est sorti. Un des articles est intitulé : "A quoi sert l'école?".

CINÉMA - "Ma vie de Courgette" au cinéma : notre fiche pédagogique Davantage de ressources

entre 12 et 15 ans PHÉNOMÈNE - Les comiques du web : notre fiche pédagogique

PRIX RTS ADOS -

Nouveau site avec nos fiches pédagogiques sur les 5 romans en lice pour le prix 2017







DURABLE ? -Tous branchés? – Energie, droits humains et climat» : 10 films sur un DVD d'Education21



Davantage de ressources